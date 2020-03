Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato a Rai3 della situazione Coronavirus.

Il campionato di calcio può ricominciare il 3 maggio?

“È la data che noi auspichiamo ma non diamolo per certo. Le decisioni si prendono in un momento di grande responsabilità. A oggi il 3 maggio è la data possibile, ma non certa. Non è possibile pensare a porte aperte, vedremo nelle prossime settimane. Sarei molto cauto a dire che si riparte nella normalità. È più un auspicio che non una certezza, il mondo del calcio ha capito con ritardo le istanze. Eviterei di ripetere la noncuranza che la Lega Serie A ha già dimostrato”.

Un taglio agli ingaggi non deve essere un tabù?

“Sono perfettamente d’accordo, perché quando supereremo questa emergenza ci saranno tante di quelle situazioni che dovremo mettere a posto che il tema dei calciatori non sarà né un tabù né un problema. Non ci dimentichiamo che la maggior parte delle squadre hanno debito elevato. Chiederei accortezza a tutti”.

