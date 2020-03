Queste le parole rilasciate dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ai microfoni Rai: “Penso che il 3 maggio la Serie A possa ricominciare, valuteremo se a porte aperte o chiuse. Abbiamo deciso di sospendere gli adempimenti fiscali fino al 30 maggio per tutte le Federazioni Sportive. Anche gli affitti di tutte le strutture di proprietà dello Stato, inoltre abbiamo previsto un’indennità di 600 euro una tantum per le decine di migliaia di collaboratori sportivi in giro per l’Italia”.