Oggi la riunione del Comitato Tecnico-Scientifico del Governo, da quello che è emerso via libera per gli allenamenti collettivi ed alcuni vincoli da rispettare. Il parere sarà, no al modello Bundesliga che non prevede l’automatica quarantena in caso di nuovi calciatori positivi. La road map verso la ripresa del campionato dovrà passare attraverso il vertice Conte-calcio, assemblea Lega Serie A poi vertice CONI-Spadafora ed in seguito consiglio federale della FIGC. La speranza è di ripartire con la Serie A il 13-14 giugno. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.