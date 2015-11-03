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Notizie Comitato Tecnico Scientifico Fiorentina

Gazzetta, Protocollo all'esame del Comitato Scientifico: giovedì può arrivare l'ok alla Serie A

26 maggio 2020 13:20

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21 maggio 2020 16:16

Serie A, I top club e non solo contrari al protocollo per la ripresa degli allenamenti: troppi dubbi

14 maggio 2020 22:14

Protocollo Comitato Scientifico, l'ok in arrivo tra oggi e domani: il caso Dresda fa riflettere

11 maggio 2020 10:57

Gazzetta, Serie A, arriverà l'ok per gli allenamenti in gruppo: ecco le prossime tappe per la ripresa della Serie A

10 maggio 2020 09:44

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