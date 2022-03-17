Percassi e l'Atalanta non smettono di lamentarsi: "Perso punti perchè siamo stati penalizzati"

Il presidente dell'Atalanta Luca Percassi ha parlato dopo la vittoria in Europa League, non dimenticando i punti persi in campionato

L'analisi di Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ai microfoni di Sky Sport dopo il passaggio del turno in Europa League. "Siamo contentissimi, è stata una partita sofferta contro una squadra forte e ovviamente è motivo di orgoglio per la città e i tifosi che sono venuti qui. Grazie di cuore, dedico questa vittoria a tutto il mondo atalantino. Siamo molto contenti. Ti confronti contro realtà top e c'è sempre la possibilità di imparare".

Come mai questo diverso cammino tra Serie A e Europa?

"Stiamo facendo un buon campionato, stiamo recuperando tutti i giocatori e ci prepariamo al rush finale".

Rappresentate al meglio il calcio italiano, il nostro calcio fa fatica o è l'Atalanta che è troppo brava?

"E' una domanda che merita tante argomentazioni, l'Atalanta sta facendo bene. Noi continuiamo a lavorare, in campionato siamo stati penalizzati ma dobbiamo andare avanti e lavorare".

Qual'è la strada meno difficile per la Champions?

"Quello che ci conquistiamo lo facciamo con fatica senza che nessuno ci regali nulla, l'Atalanta è stata fortemente penalizzata ma noi continuiamo a lavorare. Partecipare ad una competizione europea è qualcosa di straordinario, sta capitando con frequenza ed anche quest'anno sarà molto difficile. La cosa più bella è che ogni volta che raggiungiamo un obiettivo lo facciamo sapendo da dove veniamo". Lo riporta TMW

IL SIPARIETTO IN DIRETTA TRA JOE BARONE E ITALIANO

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