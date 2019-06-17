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Di Marzio conferma l'arrivo di Luis Muriel all'Atalanta. Le cifre del cartellino

Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, Luis Muriel, sarà un nuovo giocatore dell'Atalanta. La società di Percassi ha infatti chiuso l'operazione per una cifra che si aggira attorno ai 15 milioni d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 giugno 2019 23:36
Di Marzio conferma l'arrivo di Luis Muriel all'Atalanta. Le cifre del cartellino - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, Luis Muriel, sarà un nuovo giocatore dell'Atalanta. La società di Percassi ha infatti chiuso l'operazione per una cifra che si aggira attorno ai 15 milioni di euro più bonus.

Il calciatore arriverà anche se è infortunato ai legamenti del ginocchio.

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