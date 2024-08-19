Percassi: "Vogliamo tenere i big, siamo l'Atalanta e non vogliamo perdere la nostra identità di squadra"

Il presidente atalantino ha espresso il suo parere riguardo alle trattative che interessano i suoi giocatori

Il presidente dei bergamaschi Percassi ha parlato oggi a Sky Sport poco prima dell'inizio di Lecce-Atalanta: "Noi siamo l'Atalanta, abbiamo una squadra forte e la vogliamo mantenere. Sappiamo che i nostri giocatori hanno mercato ed è normale sia così, ma noi vogliamo tenerli tutti perché rappresentano la nostra identità. Eravamo preparati a ricevere certe offerte per loro, però non ci saremmo mai aspettati certe cose. Se ci sarà la possibilità, saremo pronti a rinforzarci. Siamo stati sfortunati per l'infortunio di Scamacca a cui auguro pronta guarigione, però dobbiamo andare avanti e dobbiamo far capire a tutti chi siamo. I nostri giocatori sono di nostra proprietà, quindi saremo noi a decidere per il bene della squadra. Il mercato ha le sue dinamiche, è troppo lungo andrebbe regolamentato e non vediamo l'ora termini."

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