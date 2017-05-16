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Ilicic vicinissimo all'Atalanta, accordo trovato con i nerazzurri. La Fiorentina chiede sette milioni

Il procuratore del fantasista sloveno e l'Atalanta hanno trovato un accordo. Ora il club di Percassi e la Fiorentina devono trovare l'intesa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 maggio 2017 12:53
Ilicic vicinissimo all'Atalanta, accordo trovato con i nerazzurri. La Fiorentina chiede sette milioni - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Quelle contro Napoli e Pescara potrebbero essere le ultime gare di Josip Ilicic con la maglia della Fiorentina. Dopo quattro stagioni in viola il trequartista sloveno, con un contratto in scadenza nel 2018, sarebbe pronto a dire addio. Su di lui c'è da qualche tempo l'Atalanta che, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, avrebbe già trovato l'accordo col suo entourage. Ancora da trovare la quadratura del cerchi con la Fiorentina che per il proprio numero 72 chiede circa sette milioni di euro. Cifra, questa, che la società del presidente Antonio Percassi, punta ad abbassare.

Tuttomercatoweb.com

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