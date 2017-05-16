Ilicic vicinissimo all'Atalanta, accordo trovato con i nerazzurri. La Fiorentina chiede sette milioni

Il procuratore del fantasista sloveno e l'Atalanta hanno trovato un accordo. Ora il club di Percassi e la Fiorentina devono trovare l'intesa

A cura di Redazione Labaroviola 16 maggio 2017 12:53

Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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