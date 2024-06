Bonaventura bocciato da Palladino, l’Atalanta ne approfitta ed è pronta a riportarlo a casa

A volte ritornano. Naufragati gli ex sulle fasce, Gosens se rientra in Italia andrà al Bologna e non all’Atalanta e Holm non riscattato non verrà nemmeno più acquistato in una trattativa separata, a Bergamo c’è un’altra vecchia conoscenza che potrebbe tornare a casa. Si tratta di Giacomo Bonaventura, il quasi 35enne cresciuto nel vivaio nerazzurro, che sta lasciando Firenze con il sogno di giocare la Champions.

L’EX CHE FA GOLA- Il nuovo tecnico della Fiorentina Palladino non ha ritenuto fondamentale rinnovare il jolly offensivo viola, diverse le vedute poi di natura strettamente contrattuale sul rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2024. La Fiorentina proponeva un ingaggio al ribasso e un accordo solamente per un altro anno, mentre Bonaventura chiedeva un biennale a cifre non tanto inferiori rispetto al milione e mezzo, più bonus, guadagnati fino a oggi. E così, fiutando l’addio, si è inserita l’Atalanta.

UNICO DUBBIO- A impressionarla gli ottimi rendimenti degli ultimi anni di Bonaventura e anche il fatto che possa essere un colpo d’esperienza e a parametro zero. L’unico dubbio che frena un po’ i Percassi è sull’età. L’ipotesi sul piatto per ora è quella di un biennale, a lui molto gradita. La dirigenza nerazzurra sta monitorando la situazione con attenzione, pensando a cautelarsi in caso di addio di Koopmeiners con un ex veterano molto duttile.

Lo riporta calciomercato.com

