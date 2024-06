Marianella su Hancko: “La Fiorentina aveva scoperto un difensore a livello internazionale, ma poi non ha avuto il coraggio di puntarci”

Massimo Marianella a Sky Sport ha parlato del terzino della Slovacchia David Hancko che ha giocato anche con la Fiorentina nel 2018 con solo 5 presenze prima di essere ceduto allo Sparta Praga per poi giungere in Olanda al Feyenoord dove ha stupito tutti: “La Fiorentina ha avuto il merito di scoprirlo ma non ha avuto il coraggio di puntare su di lui, non l’ha aspettato a sufficienza, invece adesso è un difensore di livello top a livello internazionale ed una colonna della sua Nazionale. Credo che se fosse rimasto in campo senza farsi male, l’Ucraina avrebbe faticato ancora di più per vincere la partita.”