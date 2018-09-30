Percassi: "La dirigenza della Fiorentina ha passato la settimana a lamentarsi e questo è il risultato. Episodio grave"

Luca Percassi, amministatore delegato dell'Atalanta, ha commentato a Sky Sport, queste le sue parole:"Avrei voluto non parlare di questo ma oggi è impossibile stare zitti, c'è stato un episodio molto...

Luca Percassi, amministatore delegato dell'Atalanta, ha commentato a Sky Sport, queste le sue parole:

"Avrei voluto non parlare di questo ma oggi è impossibile stare zitti, c'è stato un episodio molto grave, gli arbitri possono sbagliare ma con noi è accaduto troppe volte ed oggi non si può più stare zitti. Certi episodi lasciano l'amaro in bocca, non è stata nemmeno consultata il VAR. Spiegazioni sul campo? Non si può commentare, non ho capito perchè non si sia nemmeno andati a consultare la moviola. Dopo questa settimana che i dirigenti della Fiorentina hanno passato a lamentarsi adesso sembra che ci sarebbe dovuta essere la compensazione che poi c'è stata. Ci siamo battuti affinché venisse introdotto il VAR in Serie A, ma se in episodi come questo viene consultato non sappiamo cosa dire. Gasperini? Parlerà come sempre, ma abbiamo il treno alle 18..."