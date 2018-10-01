Cognigni: "Gravi le parole dell'AD Percassi, i nostri comportamenti sono corretti"

Queste le parole di Cognini al canale ufficiale viola: "Rimango particolarmente colpito dinanzi alle dichiarazioni rilasciate a Sky dall’ A.D. dell’Atalanta Luca Percassi, secondo le quali tutta la Di...

Queste le parole di Cognini al canale ufficiale viola: "Rimango particolarmente colpito dinanzi alle dichiarazioni rilasciate a Sky dall’ A.D. dell’Atalanta Luca Percassi, secondo le quali tutta la Dirigenza della Fiorentina avrebbe preparato qualcosa, immagino volesse intendere preparato mediaticamente questa partita. Esprimere il proprio giudizio sulla conduzione arbitrale di una partita è legittimo ma reputo, invece, grave da parte di un rappresentante di un Club professionistico, nonché componente del CdA di Lega, adombrare dubbi sui comportamenti non consoni di un’altra Società, e nello specifico un Club come la Fiorentina che si è sempre battuta per il rispetto delle regole."