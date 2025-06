Pedullà: “L’Atalanta ha sondato Palladino, ma alla fine ha scelto Juric, biennale da 2 milioni”

Ivan Juric è sempre più in pole per la panchina dell’Atalanta, confermando quanto vi avevamo anticipato nei giorni scorsi (incontro compreso). I dettagli: accordo biennale da 2 milioni a stagioni con 500 mila euro di bonus facilmente raggiungibili. Cosa manca ora? L’ultimo sì della proprietà, non trascorrerà troppo tempo. Fino all’ultimo è rimasto in lizza Thiago Motta (legato da un impegno onoreso con la Juve) e ci sono stati contatti con Palladino.

Lo riporta alfredopedulla.com