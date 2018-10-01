Percassi: "Se il Var non viene usato meglio lasciar perdere. Nettamente più forti della Fiorentina"

Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, è tornato a parlare del discusso rigore concesso ieri alla Fiorentina contro gli orobici per fallo su Chiesa. Queste le sue parole ai cronisti:"La Var ha da...

Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, è tornato a parlare del discusso rigore concesso ieri alla Fiorentina contro gli orobici per fallo su Chiesa. Queste le sue parole ai cronisti:

"La Var ha dato degli ottimi risultati, ma se non viene usata meglio lasciar perdere... Il bilancio di quest'anno dice che l'utilizzo non è ottimale. Come faccio a dimenticare Firenze? Servirebbe un sonnifero. Purtroppo questo episodio ha condizionato il risultato, non meritavamo di perdere. Detto ciò, la squadra c'è e lo ha dimostrato contro un avversario forte che aveva disputato grandi partite fino a quel momento. Abbiamo messo in difficoltà la Fiorentina, siamo stati nettamente superiori.

Abbiamo cambiato alcuni giocatori. Quelli nuovi devono ancora inserirsi al 100%, ma sono sicuro che Gasperini risolverà questo problema. La classifica? Bisogna stare attenti, ma ho sempre detto che l'obiettivo primario è la salvezza. Abbiamo solo un punto in meno rispetto all'anno scorso, ma non conta. Il passato è il passato, pensiamo al presente..."