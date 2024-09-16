Percassi: "La Fiorentina ha tanta qualità, noi pensiamo alla salvezza tutti gli anni"

L'amministratore delegato atalantino ha commentato quanto successo ieri pomeriggio contro la Fiorentina nel turno di campionato

A Radio RAI ha parlato l'amministratore delegato bergamasco Luca Percassi che ha commentato la partita di ieri contro la Fiorentina: "Abbiamo fatto un grande lavoro, siamo riusciti a costruire uno stadio meraviglioso che è motivo di orgoglio per me e tutta la famiglia atalantina. Sinceramente spero che anche nel resto d'Italia si riescano a fare delle infrastrutture di questo livello perché ce lo meritiamo visto che siamo il paese più bello del mondo e dobbiamo avere degli stadi all'altezza. Ieri abbiamo fatto una grande gara contro un'ottima squadra come la Fiorentina che ha tante qualità e risorse, noi partiamo per salvarci ogni anno e non sbandieriamo gli obbiettivi."

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