Percassi su Muriel: "Sappiamo di aver fatto un affare. Quando si fece male in Coppa America.."

Il Presidente dell’Atalanta Antonio Percassi, è intervenuto al termine della presentazione ufficiale del ritiro nerazzurro, ha rilasciato alcune valutazioni anche su l'ex viola Luis Muriel sul calcio...

Il Presidente dell’Atalanta Antonio Percassi, è intervenuto al termine della presentazione ufficiale del ritiro nerazzurro, ha rilasciato alcune valutazioni anche su l'ex viola Luis Muriel sul calciomercato di questa stagione. Ecco le sue parole riprese da gazzetta.it: "L'acquisto di Muriel è stato un affare, ne siamo convinti noi per primi. Ce lo ripetono gli addetti ai lavori infatti. Ma indipendentemente dal giudizio degli altri, noi ci i siamo stati determinati a chiudere la trattativa, anche se quella sera si era fatto male. L’infortunio in Coppa America ci ha lasciato con un po' di preoccupazione, lo abbiamo chiamato il giorno dopo e ci ha rassicurato. Abbiamo fatto un grande acquisto noi ma anche lui troverà un contesto che lo farà esprimere al meglio.”