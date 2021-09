Percassi: “Vlahovic è il più forte della Serie A. Ma Palomino saprà marcarlo: è fortissimo”

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha rilasciato una lunga intervista all’Eco di Bergamo nella quale ha parlato della Fiorentina in vista della sfida di Sabato tra i Viola e la Dea. Ecco le sue parole:

“La Fiorentina è migliorata, sarà una gran partita. Vlahovic secondo me è già il più forte del campionato e Prandelli avrà per sempre il merito di aver creduto in lui e di averlo lanciato”.

PALOMINO “Atalanta-Fiorentina sarà una sfida tra attaccanti, quindi deciderà la prestazione dei difensori. E se penso al Palomino delle prime due gare: fortissimo! Lui è l’esempio dello stile Atalanta, l’uomo giusto per Vlahovic”.

