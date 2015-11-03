Notizie Palomino Fiorentina

L'Atalanta di Gasperini usava il "Gatorade"? Per il tribunale antidoping no, assolto Palomino
07 novembre 2022 13:07
Nessun errore. Palomino dell'Atalanta positivo al Nandrolone, contro analisi confermano
12 agosto 2022 16:56
Guai per Gasperini, effettuati test antidoping a sorpresa: Palomino positivo al nandrolone
26 luglio 2022 19:43
Percassi: "Vlahovic è il più forte della Serie A. Ma Palomino saprà marcarlo: è fortissimo"
06 settembre 2021 16:51
La Lega Calcio toglie il gol a Chiesa, è autorete di Palomino. Il motivo di questa scelta è nel regolamento
22 settembre 2019 22:24
Archivio