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Notizie Palomino Fiorentina

L'Atalanta di Gasperini usava il "Gatorade"? Per il tribunale antidoping no, assolto Palomino

07 novembre 2022 13:07

Nessun errore. Palomino dell'Atalanta positivo al Nandrolone, contro analisi confermano

12 agosto 2022 16:56

Guai per Gasperini, effettuati test antidoping a sorpresa: Palomino positivo al nandrolone

26 luglio 2022 19:43

Percassi: "Vlahovic è il più forte della Serie A. Ma Palomino saprà marcarlo: è fortissimo"

06 settembre 2021 16:51

La Lega Calcio toglie il gol a Chiesa, è autorete di Palomino. Il motivo di questa scelta è nel regolamento

22 settembre 2019 22:24

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