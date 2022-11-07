L'Atalanta di Gasperini usava il "Gatorade"? Per il tribunale antidoping no, assolto Palomino

Assolto il difensore dell'Atalanta Palomino per la vicenda doping che aveva mosso ombre sull'intera squadra della Dea

“Sono fiducioso, aspettiamo la sentenza”, aveva detto venerdì scorso Josè Luis Palomino dopo essere stato ascoltato dal giudice del tribunale sportivo antidoping. E alla fine il difensore dell’Atalanta ha avuto ragione: oggi è stato assolto dalle accuse di doping e può tornare subito a disposizione di Gasperini. Palomino era risultato positivo al Clostebol Metabolita a fine luglio in un controllo a sorpresa effettuato da Nado Italia, positività che venne tradotta nella sospensione dall’attività con effetto immediato. Il primo settembre fu ascoltato dalla Procura Antidoping. Nel corso dell’audizione Palomino si dichiarò incolpevole sostenendo la tesi della contaminazione accidentale. Ora l’assoluzione, le motivazioni saranno rese note entro 30 giorni. Lo riporta Gazzetta.it

IL PARERE DI GALLI

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