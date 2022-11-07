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Galli: "Bonaventura è l'unico della Fiorentina che dà del tu al pallone. Anche Ikonè mi sta piacendo"

Il dirigente Giovanni Galli ha parlato del momento della Fiorentina elogiando i giocatori viola Ikonè e Bonaventura

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 novembre 2022 12:58
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Galli: "Bonaventura è l'unico della Fiorentina che dà del tu al pallone. Anche Ikonè mi sta piacendo"

Il dirigente ed ex giocatore della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole: “Bonaventura? Quando è in stato di grazia non ci incastra niente con gli altri. E’ l’unico che dà del tu al pallone, gli altri danno del voi. Questo è quello che succede alla Fiorentina. Un altro che comincia a piacermi, perché sta tornando sui suoi livelli, è Ikonè. Ha fatto vedere due o tre giocate che ci hanno fatto vedere il giocatore che potrebbe essere o potere diventare”.

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