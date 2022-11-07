Galli: "Bonaventura è l'unico della Fiorentina che dà del tu al pallone. Anche Ikonè mi sta piacendo"

Il dirigente Giovanni Galli ha parlato del momento della Fiorentina elogiando i giocatori viola Ikonè e Bonaventura

Il dirigente ed ex giocatore della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole: “Bonaventura? Quando è in stato di grazia non ci incastra niente con gli altri. E’ l’unico che dà del tu al pallone, gli altri danno del voi. Questo è quello che succede alla Fiorentina. Un altro che comincia a piacermi, perché sta tornando sui suoi livelli, è Ikonè. Ha fatto vedere due o tre giocate che ci hanno fatto vedere il giocatore che potrebbe essere o potere diventare”.

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