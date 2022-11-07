Conference, pericoli Braga e Trabzonspor per la Fiorentina. Speranze Qarabag e AEK Larnaca

Scopriamo insieme tutte le possibili avversarie della Fiorentina agli ottavi, e le difficoltà delle varie possibili sfide

La Fiorentina scoprirà a partire dalle ore 14 la sua prossima avversaria in Conference League. Le squadre più pericolose sono sicuramente i turchi del Trabzonspor e i portoghesi del Braga. Un'altra squadra da non sottovalutare è il Bodo/Glimt che ha fatto lo scorso anno una goleada alla Roma salvo poi venire lo stessi eliminati dalla squadra giallorossa. Un'altra squadra di medio livello è lo Sheriff che vanta alcune partecipazioni recenti in Champions, senza però grossi acuti. Decisamente più abbordabili sono AEK Larnaca e Qarabag

IL CONFRONTO DELLA FIORENTINA RISPETTO LO SCORSO ANNO

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