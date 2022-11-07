Il campionato della Fiorentina non è compromesso, soltanto cinque punti in meno dello scorso anno
L'avvio di stagione non è stato semplice per la Fiorentina, ma un filotto di vittorie potrebbe far tornare in corsa la squadra viola
Tuttomercatoweb.com ci propone il dato delle stagioni in confronto. La Fiorentina che è partita molto male e sembrava fuori da ogni lotta europea in realtà ha solo cinque punti in meno rispetto alla passata stagione. Ecco allora che la stagione viola non è ancora da buttare anche se le squadre davanti hanno un passo migliore rispetto alla stagione passata. Questo il confronto con la passata stagione:
Napoli 35 punti (+3 rispetto alla Serie A 2021/22 dopo 13 giornate)
Milan 29 (-3)
Lazio 27 (+6)
Atalanta 27 (+2)
Juventus 25 (+4)
Roma 25 (+3)
Inter 24 (-4)
Udinese 23 (+9)
Salernitana 17 (+10)
Torino 17 (=)
Fiorentina 16 (-5)
Bologna 16 (-2)
Sassuolo 15 (=)
Empoli 14 (-2)
Monza 13 (in Serie B)
Lecce 9 (in Serie B)
Spezia 9 (-2)
Cremonese 6 (in Serie B)
Sampdoria 6 (-6)
Hellas Verona 5 (-14)
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