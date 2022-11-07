Il campionato della Fiorentina non è compromesso, soltanto cinque punti in meno dello scorso anno

L'avvio di stagione non è stato semplice per la Fiorentina, ma un filotto di vittorie potrebbe far tornare in corsa la squadra viola

Tuttomercatoweb.com ci propone il dato delle stagioni in confronto. La Fiorentina che è partita molto male e sembrava fuori da ogni lotta europea in realtà ha solo cinque punti in meno rispetto alla passata stagione. Ecco allora che la stagione viola non è ancora da buttare anche se le squadre davanti hanno un passo migliore rispetto alla stagione passata. Questo il confronto con la passata stagione:

Napoli 35 punti (+3 rispetto alla Serie A 2021/22 dopo 13 giornate)

Milan 29 (-3)

Lazio 27 (+6)

Atalanta 27 (+2)

Juventus 25 (+4)

Roma 25 (+3)

Inter 24 (-4)

Udinese 23 (+9)

Salernitana 17 (+10)

Torino 17 (=)

Fiorentina 16 (-5)

Bologna 16 (-2)

Sassuolo 15 (=)

Empoli 14 (-2)

Monza 13 (in Serie B)

Lecce 9 (in Serie B)

Spezia 9 (-2)

Cremonese 6 (in Serie B)

Sampdoria 6 (-6)

Hellas Verona 5 (-14)

I SORTEGGI DI CHAMPIONS

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