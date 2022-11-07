Inter che fortuna, pesca il Porto. Bene anche il Napoli che trova il Francoforte, il Milan sfiderà Conte
Questi tutti i sorteggi degli ottavi di Champions League. Fortunate nel sorteggio le italiane e in particolare l'Inter
A cura di Redazione Labaroviola
07 novembre 2022 12:28
Le tre italiane rimaste in Champions hanno conosciuto il proprio destino. Fortunata l'Inter che da seconda nel girone ha trovato il non irresistibile Porto. Bena anche il Napoli che vede ripagati i suoi sforzi per arrivare primi nel girone trovando il Francoforte. Un po' meno fortunato il Milan che comunque in un sorteggio accettabile trova gli Spurs di mister Antonio Conte. Questi gli accoppiamenti completi.
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