Vlahovic ha la pubalgia e rischia il mondiale con la Serbia. Jovic potrebbe beneficiarne ed essere titolare

Luka Jovic non sta vivendo la sua stagione migliore ed è per questo che non è più titolare con la Serbia, ma lo stop di Vlahovic...

"Juventus, ora Vlahovic teme: Mondiali a rischio?" scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il serbo ha saltato la sfida con l'Inter e difficilmente ci sarà con il Verona nel turno infrasettimanale. Il giocatore, alle prese con la fastidiosa pubalgia, spera di rientrare con la Lazio. L'evoluzione delle sue condizioni sarà monitorata giorno dopo giorno: le sensazioni sono rimaste negative come dopo l’allenamento di sabato e Vlahovic non ha dato al tecnico la disponibilità per la convocazione.

"Lo sguardo infatti si allunga anche ai Mondiali: Vlahovic non vede l’ora di vivere il suo primo torneo iridato da protagonista con la Serbia e il riproporsi del problema pubalgia non lascia tranquilli", riporta TMW. A questo punto potrebbero esserci nuove possibilità per Luka Jovic, che in questo momento nella nazionale serba è la prima riserva per l'attacco serbo, con il ct che schiera sempre titolari Vlahovic e Mitrovic