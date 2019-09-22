La Lega Calcio toglie il gol a Chiesa, è autorete di Palomino. Il motivo di questa scelta è nel regolamento

L'appuntamento con il primo gol in campionato è rinviato per Federico Chiesa. La Lega Serie A ha infatti deciso di modificare l'assegnazione della prima rete del match tra Atalanta e Fiorentina: non g...

A cura di Redazione Labaroviola 22 settembre 2019 22:24

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