La Lega Calcio toglie il gol a Chiesa, è autorete di Palomino. Il motivo di questa scelta è nel regolamento
L'appuntamento con il primo gol in campionato è rinviato per Federico Chiesa. La Lega Serie A ha infatti deciso di modificare l'assegnazione della prima rete del match tra Atalanta e Fiorentina: non g...
A cura di Redazione Labaroviola
22 settembre 2019 22:24
L'appuntamento con il primo gol in campionato è rinviato per Federico Chiesa. La Lega Serie A ha infatti deciso di modificare l'assegnazione della prima rete del match tra Atalanta e Fiorentina: non gol di Chiesa, ma autorete di Palomino.In questo caso, si tratta di autogol e non di gol di Chiesa, perché l'intervento di Palomino è stato ritenuto non istintivo, bensì volontario: questo fa ricadere la casistica in quella relativa al punto 1A del regolamento della Lega Serie A.