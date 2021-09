Repubblica, il “modello Atalanta” ispira il cammino della Fiorentina: Percassi, 7 anni per crescere

Negli ultimi anni a Firenze il concetto di “Modello Atalanta” è stato un vero e proprio leit motivo, un po’ come quello aleatorio di fare calcio. Un qualcosa respinto con forza dalla dirigenza sotto i Della Valle perchè ritenuto poco consono con la storia della Fiorentina. Quanto ci ha messo l’Atalanta a crescere così sotto la gestione Percassi? Risposta semplice, sette anni. La storia parla chiaro, l’Atalanta è stata per anni la regina delle provinciali e adesso è al tavolo delle sette sorelle, quello in cui la Fiorentina per passato, risultati e peso specifico nel calcio italiano si dovrebbe stare sempre. Magari con l’idea che tra qualche anno il modello da seguire sia proprio la Fiorentina di Commisso. Lo scrive Repubblica.

