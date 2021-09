Gazzetta, caso tamponi Lazio, Lotito rischia il posto in consiglio federale: domani la decisione

Ultimo round, almeno per la giustizia sportiva, sul caso Lazio-Lotito-tamponi. L’appuntamento è fissato per domani. Si discuteranno i ricordi di Claudio Lotito, della Lazio e dei due medici biancocelesti Fabio Rodia e Ivo Pulcini. Tutte decisioni firmate dalla Corte d’Appello della FIGC a fine aprile. In ballo c’è soprattutto la posizione del presidente della Lazio. La squalifica di primo grado, i sette mesi di inibizione decisi dal Tribunale federale, non avrebbe fatto scattare l’automatica decadenza dal consiglio federale in cui è stato eletto in quota Lega A. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

