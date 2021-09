Gazzetta, Ribery è il più grande colpo di mercato della Salernitana: prima la visita poi la firma

Salerno è in fermento per l’arrivo di Franck Ribery, il più grande colpo di mercato nella storia della Salernitana. Arriverà questa mattina con un volo privato. Un’ora di auto per raggiugnere Salerno ed iniziare la nuova avventura. Prima le visite mediche, poi la firma del contratto nella sede del club. A Salerno la Ribery mania è già scoppiata. L’arrivo di Ribery è anche una grande operazione di marketing. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, SOTTIL GIOCHERÀ CONTRO L’ATALANTA: LA FIORENTINA HA SCELTO DI TENERLO, IL SASSUOLO LO VOLEVA PER BERARDI