La Nazione: una vittoria nel nome di Astori, la Lega dice "sì" alla fascia

"Vittoria in nome di Astori. La Lega dice sì alla fascia". Titola così l'edizione odierna de La Nazione, in riferimento alla decisione della Lega di concedere in deroga alla Fiorentina la possibilità...

"Vittoria in nome di Astori. La Lega dice sì alla fascia". Titola così l'edizione odierna de La Nazione, in riferimento alla decisione della Lega di concedere in deroga alla Fiorentina la possibilità di continuare ad indossare la fascia del compianto capitano.

"German Pezzella, capitano della Fiorentina, continuerà ad indossare il simbolo dei quattro quartieri e la sigla "DA13". Tutto era già stato risolto nel colloquio tra Cognigni e il presidente Miccichè".

Fonte: La Nazione