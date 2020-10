Le Lega Calcio si schiera dalla parte della Juventus, confermata Juventus-Napoli domani alle ore 20.45

Con una nota ufficiale in questi minuti, la Lega Serie A ha comunicato che la sfida di domani tra Juventus e Napoli non è rinviata. Dopo le problematiche di oggi con il Napoli obbligato all’isolamento dalla Regione e la scelta della Juve di annunciare la volontà di presentarsi in campo domani, la Lega prende posizione per il match della domenica sera. Questa la nota ufficiale.

“La Lega Serie A conferma che la partita Juventus-Napoli valida per la terza giornata di Serie A Tim resta in programma per il 4 ottobre alle ore 20.45”, si legge. Toccherà nelle prossime ore al Napoli chiedere il rinvio, presentarsi a Torino o rischiare lo 0-3 a tavolino in caso di mancata gara rimandata.

LEGGI ANCHE, FIORENTINA ARRABBIATA CON IL PROCURATORE DI PEZZELLA PER LE SUE DICHIARAZIONI