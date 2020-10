Fiorentina arrabbiata per le parole del procuratore di Pezzella (“Non ci hanno fatto parlare con il Milan”)

Secondo quanto riportato da Radio Bruno non sono piaciute alla Fiorentina le parole del procuratore di German Pezzella, Martin Guastadisegno, che ha parlato a Radio Colonia: “Era arrivata alla Fiorentina un’offerta del Milan dieci giorni fa ma German non l’ha potuta valutare perché la società ha deciso di non venderlo. L’ipotesi cessione non è chiusa”. Queste parole non sono piaciute alla società viola. Che questo sia un presagio di una separazione nelle ultime ore di mercato?

