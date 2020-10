TgR Rai, dirigenti della Fiorentina arrabbiati con Iachini per la fascia data a Chiesa. Gia rischia il posto?

Secondo quanto riportato da TgR Toscana, la scelta di Beppe Iachini di consegnare la fascia da capitano a Federico Chiesa per la partita contro la Sampdoria, considerato che il giocatore è ad un passo dal trasferimento alla Juventus, non è piaciuta affatto non solo ai tifosi viola, che prima della partita hanno chiesto almeno di non fargli indossare la fascia di Astori, ma nemmeno è piaciuta ai dirigenti della Fiorentina che non hanno preso bene questa decisione del tecnico. Che il tecnico viola sia già in discussione dopo le due sconfitte consecutive?

