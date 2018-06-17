Il Corriere Fiorentino titola: questa Lega è poco viola

Dopo il tonfo con la Svezia, tutti parlarono di straordinaria occasione per far piazza pulita e far ripartire un movimento in crisi. Parole, tante. Fatti, pochi. Nemmeno il commissariamento (il compit...

Dopo il tonfo con la Svezia, tutti parlarono di straordinaria occasione per far piazza pulita e far ripartire un movimento in crisi. Parole, tante. Fatti, pochi. Nemmeno il commissariamento (il compito di Malagò si è appena concluso) è servito.

Basta dare un’occhiata a quello che è successo (e sta succedendo) in Lega. Parola d’ordine? Conservazione. Un concetto che alla Fiorentina non piace per nulla. Anche perché, un po’ come era accaduto ai tempi dei primi passi in questo mondo, i Della Valle (all’improvviso) si son ritrovati quasi isolati. E pazienza se, fino alla primavera scorsa, in molti si dicevano pronti a spingere fino in fondo per un cambiamento vero.

Fonte: Il Corriere Fiorentino