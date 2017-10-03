Espressioni ingiuriose e insulti contro il Var. Inibito fino al 15 ottobre Paratici della Juventus

Al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, proferito espressioni gravemente ingiuriose e insultanti nei confronti del VAR”.

La Lega Serie A, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato che il direttore sportivo della Juve, Fabio Paratici, è stato inibito per due settimane (fino al 15 ottobre) per espressioni ingiuriose e insultati verso il VAR, nel post partita di Atalanta-Juventus, conclusasi sul punteggio di 2-2. Di seguito il comunicato del Giudice Sportivo: “Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 15 ottobre 2017 ed ammenda di € 20.000,00 – PARATICI Fabio (Juventus): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, proferito espressioni gravemente ingiuriose e insultanti nei confronti del VAR”.

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