Ciccio Graziani è stato intervistato a Radio Sportiva.

Queste le sue dichiarazioni: “Il var sarà il futuro, anche se manca la cultura calcistica. Bisognerebbe dare più trasparenza, ma magari con il tempo ci arriveremo: io sarei per far spiegare agli arbitri le decisioni prese in campo. La Juventus e la sqiadra che vince di più, però non si trionfa per caso. Gli arbitri italiani sono tra i più bravi al mondo, ma quando sbagliano gli errori vengono enfatizzati ed evidenziati. All’estero si vede di peggio”.