Pezzella: "Grazie Lega, a favore dei sentimenti di squadra e città. Davide ovunque con noi"
Le Lega Calcio ha dato il via libera alla Fiorentina per continuare ad usare la fascia in onore di Davide Astori. Questo il commento felice dell'attuale capitano viola German Pezzella. Ecco il post su...
A cura di Redazione Labaroviola
12 settembre 2018 18:12
Le Lega Calcio ha dato il via libera alla Fiorentina per continuare ad usare la fascia in onore di Davide Astori. Questo il commento felice dell'attuale capitano viola German Pezzella. Ecco il post su Instagram: