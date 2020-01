L’ex attaccante viola Ciccio Graziani è intervenuto nel “Microfono Aperto” di Radio Sportiva. Ecco le sue parole sul mancato minuto di silenzio per Anastasi:

“Un’ignorantata allucinante per tutti gli amanti del calcio e per la famiglia. Ma che cazzo hanno nella testa i dirigenti della Lega? Come si fa a non ricordare un grandissimo campione del nostro calcio? Come è possibile? Ingiusto e insopportabile non ricordarlo su tutti i campi. Ho il voltastomaco”