Commisso e la denuncia all'Inter: "Regole non sono uguali per tutti, cosi hanno vinto il campionato"

Inter contro Fiorentina non solo sul campo ma anche fuori dal campo con il presidente viola Commisso che attaccò

La sfida con l’Inter, poi, viaggerà anche su altri binari. Nel club nerazzurro nessuno ha dimenticato quando il presidente viola, Commisso, qualche mese fa parlò di campionato falsato riferendosi alla scorsa stagione e dunque proprio alla conquista del titolo da parte dell’Inter.

«Il problema in Italia è che le regole non valgono per tutti - disse Commisso lo sorso ottobre - Ogni sei mesi dobbiamo fornire dei dati sul rapporto di liquidità nel calcio italiano. Io e altri club lo abbiamo fatto. Ho sempre fatto il mio dovere. C’erano alcuni club che erano ben lontani dal rispettare i requisiti necessari di liquidità. E uno di questi ha vinto il campionato».

Non solo. Anche in Lega Calcio, Inter e Fiorentina sono su due fronti differenti. Da una parte il direttore generale viola Barone, tra i più favorevoli alla recente elezione di Lorenzo Casini come nuovo presidente. Dall’altra l’ad nerazzurro Marotta, che invece puntava al nome di Abodi in contrapposizione col presidente della Lazio, Lotito. Insomma, anche per questo la sfida con l’Inter avrà un sapore particolare. Dentro e fuori dal campo. Lo scrive La Repubblica

ARRIVABENE PARLA DELL'ACQUISTO DI VLAHOVIC

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