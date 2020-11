Assemblea in lega calcio, oggetto reperire risorse a sostegno delle società in difficoltà economica. Presente Barone

Anche il direttore generale della Fiorentina JOE BARONE ha partecipato all’assemblea di Lega che ha accettato all’unanimità l’offerta di partnership per la media company avanzata dalla cordata di fondi Cvc-Advent-Fsi, con closing entro qualche mese. L’accordo avrà una durata di 6 anni e CVC, Advent e Fsi investiranno 1,7 miliardi di euro per il 10% della A, entrando così a far parte della struttura e della governance. Con i fondi si cercano nuovi sistemi di promozione e di sviluppo del brand Serie A, partendo dalla cessione dei diritti televisivi (che rimane il primo aspetto) ad una pluralità di piattaforme per accrescere il valore del campionato. E nell’immediato i quasi due miliardi sono un aiuto fondamentale per i club indebitati dalla crisi sanitaria. Lo riporta tuttomercatoweb

