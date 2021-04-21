Ferrero contro Agnelli: "Non ho parole per lui, ha deliri di onnipotenza. Va punito. Ridicolo in Lega"

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha commentato il fallimento della Superlega con Agnelli grande protagonista

Con il terremoto della Superlega che ancora deve finire, il panorama calcistico italiano continua a esprimersi sulla vicenda. A Radio Marte, ha parlato il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero che ha commentato quello che è avvenuto

«Superlega? Ho cercato di dare il mio pensiero. Siamo state 13 persone ad andare contro la fazione in Lega, poi purtroppo siamo rimasti i 4 dell’Ave Maria. Se parliamo di correttezze ci vogliono 20 ore per spiegare che la correttezza è un optional in questo fatto. Abbiamo dato un’immagine della Lega veramente sbagliata e voglio capire quelli che sono stati presi in giro come reagiranno. Dobbiamo riprendere in mano il calcio: se andiamo dietro a gente con il delirio di onnipotenza non andiamo da nessuna parte. Come si permettono?"

Il presidente si è poi espresso sul suo collega, Andrea Agnelli, con toni molto duri e pesanti: «Ho sempre votato contro di lui, non gli sono mai andato dietro. In un momento così complicato fa una cosa del genere? Io non ho parole. Se dicessi quello che penso censurerebbero la radio», le sue parole.

«Assemblea di Lega? Io ho detto che lui era un genio e che meritava un applauso. Per me non dovevano stare in Assemblea. Se ne sono andati, hanno voluto fare un loro percorso, perché erano lì? Se tu come idea vai a buttare a mare il sogno degli italiani perché sta lì con quella», ha aggiunto.

Infine, Ferrero si esprime favorevole alla possibilità di sanzionare i club italiani coinvolti: «Sanzioni? Me lo auguro, ci saranno gli organi competenti che non credo che lasceranno passare. Il danno non è mio ma degli italiani. Abbiamo una persona di spessore come presidente della FIGC: lui saprà come fare. Gravina e gli organi preposti a questo giudizio sapranno ciò che si deve fare. Io rimango allibito perché secondo me Andrea è una brava persona. Non so che disegno abbia in mente e non so se sia stato trasportato da qualche idea».

PARLA PONTELLO: "L'AVVOCATO AGNELLI NON AVREBBE MAI FATTO CERTE COSE"

https://www.labaroviola.com/pontello-la-superlega-andava-contro-i-tifosi-lavvocato-agnelli-non-avrebbe-fatto-certe-cose/137677/