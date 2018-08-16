La Lega Calcio sta pensando di rinviare l'intera prima giornata di Serie A
Dopo i gravi fatti di Genova, con il crollo del Ponte Morandi facente parte dell'Autostrada A10, la Lega sta pensando di rinviare l'intera giornata. La decisione verrà presa nel pomeriggio, sabato ver...
A cura di Redazione Labaroviola
16 agosto 2018 14:46
Dopo i gravi fatti di Genova, con il crollo del Ponte Morandi facente parte dell'Autostrada A10, la Lega sta pensando di rinviare l'intera giornata. La decisione verrà presa nel pomeriggio, sabato verrebbe indetta giornata di lutto nazionale.
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