Si attende ancora l’ufficialità ma Udinese-Fiorentina si preparano per giocare una sfida a porte chiuse nel rispetto del decreto legge per cercare la limitazione della diffusione del Coronavirus che ha colpito anche l’Italia. Anche i media potrebbero restare fuori dallo stadio, a parte i cameraman e i bordocampisti autorizzati dalle tv. Perchè c’è il ritardo nell’annuncio? Secondo La Nazione esso è dovuto dal braccio di ferro tra Lega Calcio e USSI, rappresentante della stampa sportiva che ha sostenuto la presenza di “un’inaccettabile limitazione del diritto di cronaca”. La Lega gli ha dato il via libera ieri in serata, i viola hanno prenotato quindi un volo charter per raggiungere Udine.