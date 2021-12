De Laurentiis: “Fiorentina rispetta regole come il Napoli, ma c’è concorrenza sleale con chi non paga”

La trasmissione d’inchiesta di rai 3 Report, lo scorso giovedi è andata in Lega Calcio per incontrare e ascoltare i presidenti e if dirigenti di serie A (CLICCA QUI PER LE PAROLE DI JOE BARONE), tra questi anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, le sue parole: “Non voglio parlare sul calcio perchè se parlo succede il finimondo. Il Napoli con i conti in ordine? Non siamo gli unici, c’è anche la Fiorentina. Concorrenza Sleale? Ma certo, ma su questo ci si arriva da soli, questa responsabilità è della Federcalcio, perchè la Lega Calcio, che è una società indipendente, dovrebbe pagare la Federcalcio che dovrebbe controllare ma invece ormai è diventato un centro di potere in cui mettersi la medaglia” conclude De Laurentiis.

Il 16 dicembre i presidenti delle squadre di Serie A si sono incontrati per l’assemblea della Lega. Report era lì. Ecco come hanno commentato il momento che vive il calcio italiano.#Report lunedì 21.20 @RaiTre pic.twitter.com/ZlKO5GkEtS — Report (@reportrai3) December 17, 2021