Secondo quanto raccontato da Sky Sport, domani ci sarà l’assemblea di Lega A per decidere sui recuperi dopo le partite rinviate, incontro previsto alle 12 di domani. La decisione presa ieri in Consiglio è di disputare le gare rinviate nello scorso week end in quello successivo e far slittare poi il calendario. Anche questa mattina si è sondata la disponibilità e i club sono tutti d’accordo ad eccezione di due (Inter e Fiorentina ndr). Ma verrà deciso tutto nella riunione di domani.