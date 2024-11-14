Anche la Fiorentina abbandona Lotito e De Laurentis nella battaglia contro Gravina

Undici firme per dire “no” al ricorso contro la Federazione. Anche la società viola si sfila e mette in minoranza Lazio e Napoli

La Serie A si spacca nella lotta contro la Figc. Questa mattina, a poche ore dall'assemblea fissata alle 19 in cui si discute il ricorso contro la riforma dello Statuto della Figc approvata lo scorso 4 novembre (LEGGI QUI), 11 club hanno comunicato che non appoggeranno alcun ricorso in tal senso attraverso una lettera indirizzata al presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, il quale aveva subito annunciato un ricorso (LEGGI QUI).

LA LISTA - La Repubbblica fa l'elenco delle squadre in questione: Atalanta, Bologna, Como, Fiorentina, Inter, Juventus, Monza, Parma, Roma, Udinese e Venezia. Che non vogliono più fare la guerra alla Federcalcio di Gabriele Gravina e così lasciano in minoranza gli altri club guidati dai presidenti Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis: Cagliari, Empoli, Genoa, Lecce, Milan, Torino e Verona oltre a Lazio e Napoli.

IL REGOLAMENTO - Per depositare un ricorso a nome della Lega Serie A serve la maggioranza (11 squadre), ma basta un solo club per poterlo fare singolarmente.

Lo riporta calciomercato.com

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