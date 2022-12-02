Incontro tra la Lega Calcio e la Juventus nel pieno dello scandalo finanziario della società bianconera

Tra le strade di Milano, prima dell'assemblea di Lega Calcio, l'amministratore delegato della Serie A ha incontrato un dirigente Juventus

È in procinto di iniziare, a Milano, l'assemblea di Lega Serie A programmata per oggi, con all'ordine del giorno diritti tv e media company. Per la Juventus in assemblea oggi presente Francesco Calvo, chief of staff del club: il dirigente ha avuto una lunga chiacchierata tra le strade di Milano, con l’amministratore delegato della serie A, De Siervo, prima di entrare poi in assemblea. Sono giorni amarissimi per la Juventus, alle prese con gli ennesimi scandali della sua gestione, questa volta tocca al falso in bilancio, false plusvalenze e debiti nascosti.

LA DENUNCIA DI TANCREDI PALMIERI

https://www.labaroviola.com/tancredi-palmeri-la-difesa-dufficio-della-juventus-da-parte-delle-istituzioni-sportive-e-vomitevole/194502/