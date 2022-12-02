Labaro Viola

Incontro tra la Lega Calcio e la Juventus nel pieno dello scandalo finanziario della società bianconera

Tra le strade di Milano, prima dell'assemblea di Lega Calcio, l'amministratore delegato della Serie A ha incontrato un dirigente Juventus

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 dicembre 2022 15:03
Incontro tra la Lega Calcio e la Juventus nel pieno dello scandalo finanziario della società bianconera -
News
Juventus
Lega Calcio
De Siervo
Condividi

Incontro tra la Lega Calcio e la Juventus nel pieno dello scandalo finanziario della società bianconera

È in procinto di iniziare, a Milano, l'assemblea di Lega Serie A programmata per oggi, con all'ordine del giorno diritti tv e media company. Per la Juventus in assemblea oggi presente Francesco Calvo, chief of staff del club: il dirigente ha avuto una lunga chiacchierata tra le strade di Milano, con l’amministratore delegato della serie A, De Siervo, prima di entrare poi in assemblea. Sono giorni amarissimi per la Juventus, alle prese con gli ennesimi scandali della sua gestione, questa volta tocca al falso in bilancio, false plusvalenze e debiti nascosti.

LA DENUNCIA DI TANCREDI PALMIERI

https://www.labaroviola.com/tancredi-palmeri-la-difesa-dufficio-della-juventus-da-parte-delle-istituzioni-sportive-e-vomitevole/194502/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok