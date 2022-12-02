Tancredi Palmeri: "La difesa d'ufficio della Juventus da parte delle istituzioni sportive è vomitevole"

La Juventus è nei guai, la Procura di Torino sta facendo emergere illeciti su illeciti, ma le istituzioni del calcio italiano la difendono

Le istituzioni del calcio italiano, a partire dal presidente della Federcalcio Gravina, hanno difeso la Juventus provando a puntare il dito anche su altre squadre, non facendo però nomi e portando prove, ma semplicemente insinuando il dubbio. Non ci sta il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri, che scrive: "La difesa d’ufficio della Juventus delle istituzioni sportive è semplicemente vomitevole. Non voglio processi in piazza. Ma voglio un paese dove l’istituzione sappia fare l’organo terzo, e non sempre il bastone in soccorso del potente. Poi non chiedetevi perché vi disprezzano"

LA UEFA APRE INCHIESTA

https://www.labaroviola.com/il-comunicato-uefa-sul-caso-juventus-aperta-indagine-per-potenziali-violazioni-fair-play-finanziario/194451/