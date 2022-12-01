Il comunicato UEFA sul caso Juventus: "Aperta indagine per potenziali violazioni fair play finanziario"

Anche l’UEFA apre un’indagine sulla Juventus per violazione del FPF dopo le accuse mosse dalla Procura di Torino e dalla Consob. Lo ha annunciato la stessa UEFA in una nota.“La Prima Camera del CFCB (...

Anche l’UEFA apre un’indagine sulla Juventus per violazione del FPF dopo le accuse mosse dalla Procura di Torino e dalla Consob. Lo ha annunciato la stessa UEFA in una nota.

“La Prima Camera del CFCB (l’Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA, ndr) ha aperto oggi un’indagine formale nei confronti della Juventus FC per potenziali violazioni delle norme sulle licenze per club e sul fair play finanziario”, si legge nella nota. “L’inchiesta di Prima Camera del CFCB si concentrerà sulle presunte violazioni finanziarie recentemente rese pubbliche a seguito del procedimento condotto dalla Consob e dalla Procura della Repubblica di Torino”. A riportarlo è Calcio e Finanza.

IL CAOS JUVENTUS SEMPRE SOTTO AI RIFLETTORI

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