Gravina attacca Agnelli: "La peggior risposta ai problemi. Idea fallimentare, inutile e dannosa"

Il numero uno della Federazione Italia Gioco Calcio Gabriele Gravina ha parlato della scelta di Agnelli di continuare con il progetto Superlega

Gabriele Gravina, presidente della Figc, è intervenuto a 'La politica nel pallone' su Rai Gr Parlamento e ha attaccato ancora il progetto Superlega: "Tutto il mondo del calcio a livello nazionale e internazionale sta soffrendo. Sotto il profilo economico-finanziario abbiamo problemi serissimi e qualcuno pensa che la Superlega sia la soluzione, invece è la risposta peggiore. Il problema reale del calcio non è la mancanza di risorse finanziarie, ma l’utilizzo delle stesse. Bisogna superare un format superato, valorizzare il brand, cercare nuovi progetti e invece si sceglie la strada più breve, andando a caccia di nuove risorse che potrebbero addirittura segnare il fallimento del calcio, perché in realtà vanno messi sotto controllo i costi di gestione. Faccio un appello al buon senso, alla capacità di questi imprenditori di accantonare questa idea fallimentare, inutile e dannosa, concentrandosi invece per dare un contributo al calcio sotto altri profili". Lo riporta Calciomercato.com

LINO GUANCIALE E IL SUO AMORE PER LA FIORENTINA

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