La Lega ha detto si sulla fascia di Astori, ma ci dovrà essere il consenso totale
Oggi sarà trovata una soluzione per la querelle sulla fascia unica dei capitani della Serie A, dopo il provvedimento della Lega, votato dagli stessi club, teso a uniformare gli accessori della divisa...
Oggi sarà trovata una soluzione per la querelle sulla fascia unica dei capitani della Serie A, dopo il provvedimento della Lega, votato dagli stessi club, teso a uniformare gli accessori della divisa di gioco. Nel corso dell’assemblea di Lega, in programma in via Rosellini alle 15, il presidente Gaetano Miccichè suggerirà alle società una proposta che consenta alla Fiorentina di continuare a commemorare Davide Astori attraverso una fascia personalizzata in suo onore.
Nei giorni scorsi il presidente esecutivo viola Mario Cognigni ha chiesto una deroga a Miccichè il quale, vista l’eccezionalità della situazione, consentirà un’eccezione alla regola per il club dei Della Valle. Ovviamente tutto questo dovrà passare da un consenso collettivo. Così riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport.